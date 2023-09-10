Владивосток, 10 сентября, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Российский автопроизводитель «Соллерс Авто» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), начавшегося работать 10 сентября во Владивостоке, представил рамный пикап ST6, который будут выпускать в Приморском крае. Об этом сообщили РИА Новости.

Юрий Смитюк/ТАСС Автомобиль «Соллерс» на Восточном экономическом форуме

«В самое ближайшее время запускаем серийное производство», — говорится в презентации автомобиля.

На кузове модели, представленной на выставке «Улица Дальнего Востока», нанесена надпись «Сделано во Владивостоке». В характеристиках говорится, что у автомобиля полный привод, механическая коробка передач, максимальная скорость 150 км/ч.

Сообщается, что у ST6 жёсткая каркасная конструкция, обеспечивающая высокий уровень защиты. Выпускать будут два варианта — с дизельным и бензиновым двигателем. Объём двигателя в обоих случаях 2,0 литра.

Напомним, «Соллерс Авто», владеющий Ульяновским автозаводом (УАЗ) и Заволжским моторным заводом (ЗМЗ), в ноябре 2022 года перезапустил производство на заводе в Алабуге и начал выпускать лёгкие коммерческие автомобили «Атлант» и «Арго» под собственным брендом. Производство запустили на бывших мощностях совместного с Ford производства.

В июле 2023 года «Соллерс Авто» полностью выкупил предприятие «Исузу Рус», став поставщиком запчастей этой компании в России для грузовиков. Руководство компании также планирует перезапустить производство «Исузу Рус» в Ульяновске.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 4 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин запустили производство нового седана «Москвич 6». Модель стала третьей в линейке российского бренда вслед за кроссовером «Москвич 3» и электромобилем «Москвич 3е». Продажи начнутся в конце октября, а в 2024 году планируют запустить кроссоверы «Москвич 5» и «Москвич 8».