Донецк, 10 сентября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Итальянский эксперт, редактор онлайн-журнала «Osservatore calabrese» Паскуале Салатино заявил 10 сентября, что на избирательных участках в Донбассе всё проходит спокойно и быстро.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Это мой первый визит в Россию, и мне хотелось своими глазами увидеть то, о чём я много слышал. Я убедился, что так называемая «западная» информация почти полностью противоречит тому, что мы увидели здесь. Я успел понять, что правда, а что ложь», — процитировала его газета «Взгляд».

Салатино поделился, что встретил на одном из участков женщину 83 лет, которая расплакалась после вопроса о выборах и сказала, что голосовала за лучшую жизнь. Помимо этого, по словам эксперта, все председатели УИК быстро и полно отвечали на его вопросы, следовательно, институт наблюдателей в новых регионах России работает очень хорошо.

Как сообщало днём ранее ИА Регнум, наблюдатель из Индии Пурнима Ананд высоко оценила выборы в новых регионах России. Она отметила их полную прозрачность и отсутствие какого бы то ни было принуждения. Ананд заявила, что иностранные эксперты рассчитывают, что подведение итогов голосования будет аналогично справедливым.

Как сообщало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые проголосуют жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. В новых российских регионах зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов. «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов.

Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах столичного мэра в режиме онлайн. Такой метод он выбрал из-за высокой рабочей загрузки. Президент и ранее участвовал в голосовании дистанционно — в 2022 году на выборах столичных муниципальных депутатов он также проголосовал через электронную форму, назвав позднее онлайн-голосование очень удобным. Глава Центризбиркома Элла Памфилова позднее сообщила, что участие в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования приняли свыше 3 млн российских избирателей. По её словам, свой выбор сделали уже более 3 млн избирателей в 25 субъектах, включая Москву.