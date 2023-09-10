Москва, 10 сентября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра, кино и телевидения Андрей Шаронов скончался на 72-м году жизни. Об этом 10 сентября сообщила «Российская газета».

По информации издания, актёр умер 9 сентября. Причины смерти не уточняются.

Шаронов родился 2 июля 1951 года и окончил ЛГИТМиК в 1972 году. Работал в Театре драмы и комедии на Литейном, где играл в постановке «Недоросль». Также занимался преподаванием в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

Актёр впервые появился на киноэкране в 1981 году в музыкальной комедии «Это было за Нарвской заставой», в которой также сыграли такие актёры, как Александр Демьяненко, Елена Соловей и Леонид Серебренников. Также исполнил роли в фильме-спектакле «Эмма» (1988), кинокартинах «Меченые» (1991), «Русская симфония» (1994) и «Жить сначала» (2009), а также в многосерийном детективе «Такая работа» (2015).