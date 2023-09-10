Москва, 10 сентября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. С началом специальной военной операции на Украине Киев перешёл к масштабной террористической деятельности. Количество терактов в России резко возросло. Об этом 10 сентября в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, с февраля 2022 года на территории страны совершили 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт. При этом усилиями спецслужб и правоохранительных органов предотвратили 256 террористических преступлений, из них 144 теракта.

Коков считает, что Киев устраивает теракты из-за бессилия на поле боя.

«Украинские власти и их западные покровители всё чаще прибегают к использованию открытых террористических методов для устрашения населения и причинения как можно большего ущерба», ― пояснил представитель Совбеза.

Он добавил, что для совершения террористических атак, целями которых становятся мирные люди и гражданские объекты, активно применяются ракетные и артиллерийские системы дальнего действия, беспилотные воздушные и морские аппараты, прежде всего западного производства, запрещённые во всем мире противопехотные мины и кассетные боеприпасы.

Коков также сообщил, что с февраля 2022 года спецслужбы предотвратили свыше 70 крупных терактов, включая попытки подрыва газопровода «Турецкий поток», высоковольтных ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, Угличской ГЭС, самолётов гражданской и военной авиации в местах базирования. Также пресекли диверсии на объектах энергетики и транспорта в Крыму, Липецкой, Запорожской и Херсонской областях.

«Уничтожены тысячи украинских беспилотников, пытавшихся атаковать военные и гражданские объекты на территории России», ― сказал замсекретаря Совбеза.

Кроме того, в новых регионах и российском приграничье обнаружили и ликвидировали более 60 диверсионно-террористических групп, пресекли пять крупных вооружённых нападений на территорию Белгородской и Брянской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксёнова. Спецслужбы задержали завербованного для этого Службой безопасности Украины россиянина 1988 года рождения. Установлено, что фигурант прошёл на Украине курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу. В ФСБ отметили, что довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не успел, так как его задержали при изъятии из тайника взрывного устройства.

В июне ФСБ предотвратила попытки терактов Украины против руководства Запорожской области. Готовилась серия диверсионно-террористических актов, сотрудник украинской спецслужбы завербовал пособников среди местных жителей, его выявили контрразведчики.

Сотрудники управления ФСБ по ДНР предотвратили теракты перед региональными выборами в республике. В Докучаевске 7 сентября обнаружили схрон с вооружением и боеприпасами, предназначенными для совершения терактов украинскими диверсантами в преддверии единого дня голосования. Из тайника изъяли 46 единиц различного оружия, более тысячи патронов к нему, а также 12 осколочно-фугасных снарядов.