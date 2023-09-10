Москва, 10 сентября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Явка на выборах мэра Москвы, которые проходят с 8 по 10 сентября, составила порядка три миллиона человек. Об этом 10 сентября рассказал журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

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«Почти три миллиона москвичей проголосовало на выборах мэра», — сказал он.

Глава Общественного штаба уточнил, что выборах депутатов в ТиНАО также наблюдается довольно высокая явка.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября Ковалев рассказал, что по итогам второго дня голосования на выборах столичного градоначальника проголосовали свыше 2,5 млн избирателей. Он уточнил, что способных повлиять на процесс голосования нарушений не зафиксировали.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 10 сентября заявила, что организация наблюдения за выборами в Москве организована на высоком уровне. По её словам, именно поэтому опыт столицы перенимают другие регионы.

В России 8–10 сентября проходят выборы губернаторов, членов местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. Высших должностных лиц регионов выбирают в 21 регионе, кроме того, проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра столицы. Также в единый день голосования в России впервые проголосуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.