Москва, 10 сентября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Киев с подачи Запада хотел взорвать на Украине «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в ядерном терроризме, заявил 10 сентября замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

«Вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеривались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой «грязной бомбы», — сообщил он в интервью «Российской газете».

Как сообщало ИА Регнум 19 июня, Служба внешней разведки России получила данные о продолжении Киевом работ по созданию «грязной бомбы». Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что служба располагает свидетельствами того, что Украина решила отправить на переработку партию облучённого топлива с Ровенской АЭС. Он указал, что Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива с АЭС на площадку в Чернобыле.

В октябре 2022 года Минобороны сообщало, что Киев может попытаться применить «грязную бомбу» для провокации и обвинения России. В ведомстве отметили, что при подрыве радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до 1,5 тыс. км. Глава Минобороны Сергей Шойгу указал, что Москва знает о планах Киева, и отметил, что США вместе с европейскими странами демонстративно игнорируют элементы киевского ядерного шантажа.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в апреле 2023 года напомнила о заявлениях президента Украины, которые «трудно трактовать иначе, как заход на возможность пересмотра безъядерного статуса Украины», призывы к странам Североатлантического альянса нанести превентивный удар по российской территории. Позднее стало известно, что США передали на Украину сенсоры, способные фиксировать радиационную активность, устанавливать силу и место ядерного взрыва.