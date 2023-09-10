Москва, 10 сентября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Созданные на Украине мошеннические центры пытаются завладеть аккаунтами жителей России на платформе «Госуслуги», чтобы повлиять на итоги голосования на выборах, сообщил член Общественной палаты (ОП), глава рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев 10 сентября в информационном центре ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Мы видим, как используются эти мошеннические центры на Украине, которые пытаются методами социальным технологий перехватить управление этими аккаунтами в «Госуслугах», чтоб повлиять на голосование», — сказал он.

Григорьев также сообщил, что жителей Украины заставляют звонить в Россию и угрожать в том числе убийством членам избиркомов, наблюдателям на выборах и общественникам.

Ранее 10 сентября Григорьев заявил, что на систему дистанционного электронного голосования совершили 27 тыс. DDoS-атак, но их отбили. Он подчеркнул, что такую массированную атаку не могут организовать частные хакеры, вероятно, в этом участвуют западные страны.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о том, что члены избиркомов Крыма и Севастополя постоянно получают угрозы в ходе выборов. Им звонят с неизвестных номеров и требуют уничтожать документы, объявлять эвакуации. Памфилова отметила, что звонки сопровождаются в том числе угрозами убийства.

Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова 9 сентября сообщила, что её коллегам стали присылать угрозы. Она отметила, что это свидетельствует о большом интересе Украины к выборам.

В России с 8 по 10 сентября проходят выборы губернаторов, членов местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. Высших должностных лиц регионов выбирают в 21 субъекте, также проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Также в единый день голосования в России впервые проголосуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.