Санкт-Петербург, 10 сентября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге выросло количество людей, отравившихся заказанной через добавку едой. На сегодня их уже 171 человек. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«На 10 сентября <…> зарегистрирован 171 случай острой кишечной инфекции, в том числе у двух детей», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На сегодня в больницах остаются 99 человек, включая детей. У большинства пострадавших обнаружили кишечную палочку, у восьми — сальмонеллу.

В Роспотребнадзоре добавили, что в отношении «Грин Бокса», в чьей продукции обнаружили сальмонеллу, составили протокол о временном запрете деятельности. В свою очередь ООО «Умный Ритейл» проинформировало ведомство о снятии с реализации предполагаемой некачественной продукции.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября петербургское управление Роспотребнадзора сообщило, что 34 человека обратились за медпомощью после покупки готовой еды компании Greenbox с доставкой на дом через сервис «Самокат».

Специалисты ведомства провели проверку производственных помещений изготовителя еды и нашли там грубые нарушения. В частности, компания нарушила условия хранения и реализации продукции.

На следующий день количество людей, которые отравились готовыми блюдами компании Greenbox, увеличилось до 69 человек.