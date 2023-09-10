Выборг, Ленинградская область, 10 сентября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Одну из спортсменок-велосипедисток, пострадавших в Ленобласти на трассе «Скандинавия», выписали из больницы. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА Регнум

«В стационарах остаются восемь детей. Одна девочка выписана из городской больницы №2 святой Марии Магдалины. Пациентка, переведённая из больницы №40 Курортного района в педиатрический университет, остаётся в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, о гибели двоих детей в ДТП на трассе «Скандинавия» стало известно 7 сентября. По изначальным данным, фура наехала на группу велосипедисток Школы олимпийского резерва, травмы получили несколько человек, в том числе тренер Юрий Воробейников. На место аварии прибыли два борта санавиации. Полиция задержала и допросила водителя фуры, следователи возбудили уголовное дело.

Позднее стало известно, что тренер погибших велосипедисток не имел допуска к тренировке на скоростной трассе, он ни с кем это не согласовал. Глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов заявил, что отсутствие у тренера даже формального разрешения выводить группу на автомагистраль подтвердил директор интерната спортивной школы.

Также в ГИБДД раскрыли подробности случившегося. Оказалось, что в группу спортсменок въехал не грузовик, как сообщалось изначально, а автомобиль сопровождения после того, как в него врезалась фура.