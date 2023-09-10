Луганск, 10 сентября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. На выборах депутатов Народного Совета ЛНР итоговая явка в единый день голосования составила 72,53%, сообщила 10 сентября журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Марианна Сумская.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Итоговая явка составила 72,53%. Все участки закрыты, избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов», — сказала Сумская.

Голосование в ЛНР завершилось в 16:00 мск 10 сентября. Как отметили в избиркоме, процесс голосования прошёл штатно.

«За весь период нашего голосования нарушений, влияющих на ход выборов, зафиксировано не было», — заявил со своей стороны руководитель общественного штаба наблюдателей ЛНР Сергей Коваленок.

Комментируя эту новость, врио главы ЛНР Леонид Пасечник напомнил, что состоялись первые в истории выборы республики как полноправного региона России.

«Благодарю жителей республики за гражданскую активность: явка на избирательных участках составила 72,53%. Это значит, что люди неравнодушны к будущему родного края и верят, что предвыборные обещания будут реализованы народными избранниками в конкретных делах», — заявил Пасечник.

Выборы в ЛНР стартовали 8 сентября. Жители региона голосовали эти три дня за депутатов Народного Совета и представительных органов власти 28 муниципальных образований ЛНР.

9 сентября уполномоченный от «Единой России» по выборам в новых регионах Александр Сидякин заявил, что на Донбассе самая высока явка на выборах в единый день голосования. В Кремле отметили, что выборы в новых регионах проходят зачастую в непростых условиях.