Москва, 10 сентября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Организация наблюдения за выборами в Москве организована на высоком уровне. Об этом 10 сентября по итогам посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Евгений Биятов/РИА Новости Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве

Глава ЦИК подчеркнула, что именно поэтому опыт столицы перенимают многие.

«То, что организуют в Москве ― десять лет отмечается, фактически эталон организации наблюдения, аналогов которой в мире нет», ― указала Памфилова.

Она добавила, что каждый год, приезжая в Общественный штаб, она видит изменения в лучшую сторону в интересах избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы губернаторов, членов местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. Высших должностных лиц регионов выбирают в 21 субъекте, а также организованы дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве идёт голосование на выборах мэра столицы. Также в единый день голосования в России впервые проголосуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

С 7 сентября после открытия первых избирательных участков на Дальнем Востоке начал работу экспертный ситуационный центр ассоциации НОМ и мониторинговой рабочей группы президентского Совета по правам человека (МРГ СПЧ). Студенты-юристы в специально организованном кол-центре принимают данные от наблюдателей, которые поступают на «Карту сообщений» НОМ. В свою очередь эксперты дают правовую оценку полученным сигналам о возможных проблемах.

Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд высоко оценила проведение выборов в новых регионах России. Она отметила их полную прозрачность и отсутствие какого бы то ни было принуждения. Ананд казала на приятную и располагающую атмосферу на каждом из участков, которая наглядно показывает, что после украинского кризиса люди верят в Россию и её процветание и успех. Эксперт обратила внимание, что никто и никак не препятствует общению иностранных наблюдателей с избирателями.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице в 2023 году Вадим Ковалев сообщил, что по итогам второго дня голосования на выборах мэра Москвы наблюдатели не выявили нарушений. Он отметил, что контроль за соблюдением правил голосования осуществляется как на избирательных участках, так и в центре видеонаблюдения.