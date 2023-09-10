Москва, 10 сентября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. На следующей неделе в Москву и другие регионы Центральной России придёт бабье лето, и температура воздуха может подняться до +23 °C. Об этом 10 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Несмотря на трёхдневную паузу в мешке холода, сентябрь продолжит радовать жителей Центральной России комфортными метеоусловиями, а предстоящая неделя будет баловать нас настоящим бабьим летом», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Синоптик уточнил, что такая погода начнётся уже 10 сентября, после прихода антициклона из Скандинавии, в результате чего появились прорехи в облаках и солнце начало нагревать остывший 9 сентября воздух около земли.

Тишковец уточнил, что 11 сентября антициклон будет продолжать «сушить» атмосферу и подавлять процессы образования облаков и осадков. Температура воздуха ночью составит +5… +10 °C, а днём вплотную приблизится к отметке +20 °C.

«Со вторника по четверг москвичей ждёт зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летним дневным прогревом воздуха. В сумерках свежо, +6… +11, а днём довольно тепло, +18… +23, что близко к климатической норме августа», — указал он.

По словам синоптика, 15 сентября из-за атмосферного фронта небо затянет тучами и может пройти незначительный дождь, в результате чего похолодает на несколько градусов, а в выходные антициклон снова захватит власть над регионом, однако уже с более низкими значениями температуры.

«По ночам минимальные термометры покажут +4… +9, в разгар дня +13… +18, а это уже строго многолетние показатели сентября», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Тишковец рассказал, что нынешней осенью на европейской части России может быть три бабьих лета. По его словам, это будут молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по стране.

Всемирная метеорологическая организация ООН 6 сентября сообщила, что лето нынешнего года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Синоптики уточнили, что в августе наблюдалась высокая глобальная среднемесячная температура поверхности моря за все месяцы — +20,98°C, она превысила рекорд, который зафиксировали в марте 2016 года.