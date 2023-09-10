Киев, 10 сентября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Украинское законодательство запрещает публиковать фото и видео работы средств ПВО Украины, поэтому не исключено, что соответствующие службы проверят деятельность международного агентства Reuters, так как оно опубликовало фотографии атаки беспилотников на Киев в ночь на 10 сентября. Об этом заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не имел возможности ознакомиться, но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься», — процитировало спикера ВВС украинское издание «Страна».

Reuters опубликовали ряд снимков ночной атаки беспилотниками. На одном видно, как из района с жилыми домами вылетает ракета ПВО, на другой — мощный взрыв на территории Киева.

В ночь на 10 сентября воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины. Местные СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях. Также были сообщения, что не менее шести взрывов было в Киеве.

За публикацию фото и видео работы ПВО на Украине грозит уголовная ответственность, максимальное наказание за это — лишение свободы на срок до восьми лет. Если докажут, что публикация была сделана по предварительному сговору, то срок тюремного заключения может составить 12 лет.

На Украине в марте 2022 года ввели запрет для иностранных журналистов публиковать информацию о последствиях российских ударов. В апреле СБУ лишила аккредитации журналист из Нидерландов Роберта Дулмерса из-за фотографий ракетного удара по Одессе. Его арестовали, а потом выслали из страны. Журналиста обвинили в разглашении гостайны и на 10 лет запретили въезжать на Украину.

В августе 2023 года украинские власти запретили иностранным журналистам находиться на линии фронта без письменного разрешения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.