Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Российских журналистов не допустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона, которую он проводил по итогам саммита G20 в Нью-Дели. Представительницу СМИ из России не пропустил охранник французского лидера. Об этом 10 сентября сообщил Telegram-канал «Украина. ру».

HARISH TYAGI/ЕРА/ТАСС Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20

Уточняется, что инцидент произошёл в комнате ожидания, где журналисты готовились к пресс-подходу президентов Турции и Франции. Когда главный редактор Russia News Екатерина Надольская попыталась пройти на выступление Макрона, её остановил охранник, поинтересовавшись, из какой она страны.

Узнав, что корреспондент из России, он преградил девушке вход в зал.

«На вопрос, в чём причина, Екатерина получила ответ: «Вы сами знаете, почему», ― говорится в сообщении канала.

Позже нападкам подверглась ещё одна российская журналистка. Охрана Макрона попыталась разбить ей телефон, на который велась видеосъёмка.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 не пожелал ответить на вопросы российских журналистов об Украине и сбежал от них.

Шольц с чёрной повязкой на правом глазу шёл в сопровождении помощников и охраны в направлении зала для пресс-конференций. Охранники не давали журналистам приблизиться к нему. Корреспонденты газеты «Известия» попытались задать вопросы, но политик не ответил, скрывшись за дверями зала для пресс-конференций.

В то же время на саммите G20 в Нью-Дели российских корреспондентов поприветствовали на русском языке, а у флага России образовалась очередь из журналистов, желающих сфотографироваться на его фоне.