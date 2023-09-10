Афины , 10 сентября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. В результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем на севере Греции погибли четыре человека, включая россиянина. Об этом 10 сентября сообщило агентство Agence France Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации источника, в аварию попал автобус с сербскими номерами с 81 человеком, 23 из которых пострадали, их доставили в расположенные поблизости медучреждения.

Уточняется, что все погибшие — трое граждан Греции и россиянин — были пассажирами легковушки. Полицейские выясняют причины ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что не менее восьми человек погибли в результате столкновения двух пассажирских автобусов в восточной части Доминиканской Республики. Транспортные средства развозили по домам сотрудников отелей после окончания рабочего дня.

При столкновении автомобиля с жилым домом в Иванове 9 сентября погибли четыре человека и ещё один пострадал. Его доставили в областную клиническую больницу.