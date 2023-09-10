Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дейли обсудил с главой Белого дома Джо Байденом поставки Анкаре истребителей F-16. Об этом турецкий лидер сообщил 10 сентября на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» в Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Он уточнил, что встреча была неформальной и прошла «на ногах».

«Конечно, к сожалению, по вопросу F-16 есть связка со Швецией (с процессом членства королевства в НАТО, — прим. ред.). Такой подход нас серьезно расстраивает», ― признался Эрдоган.

Он подчеркнул, что ориентируется в этом вопросе на парламент Турции.

«Я не могу сказать «да» (членству Швеции в Североатлантическом альянсе, — прим. ред.) до тех пор, пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием Турции. Швеция должна выполнять свои обязательства», ― указал турецкий президент.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года, после предпринятых властями Турции посреднических усилий по ситуации вокруг Украины, ряд конгрессменов США дал «зелёный свет» на продажу Анкаре американских истребителей F-16. Однако уже в июле палата представителей Конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету страны, которая усложняет механизм передачи Турции F-16.

В декабре 2022 года власти Турции заявляли, что ждут от Вашингтона скорейшего решения вопроса о поставках истребителей F-16. Тогда вице-президент Турции Фуат Октай подчёркивал важность оборонного сотрудничества между двумя странами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 февраля пояснил, что Вашингтон не может поставить Турции истребители четвёртого поколения, пока это не одобрит Конгресс.

В начале марта член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил о том, что власти Турции, вероятно, решат пересмотреть планы о покупке американских истребителей F-16 из-за дороговизны этих самолётов, за которых США просят в общем $20 млрд.

Девятого июля Эрдоган провёл с Байденом телефонный разговор. Во время него стороны обсудили вопросы вхождения Швеции в НАТО, а также отношения Турции и США и вопросы закупок Анкарой американских истребителей F-16.

До этого турецкий лидер заявил, что Анкара всё ещё не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за поддержки ею «террористов». Он подчеркнул, что Турция поддержала политику открытых дверей НАТО, одобрив членство Финляндии в альянсе.