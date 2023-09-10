Донецк, 10 сентября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР в дни проведения выборов с 8 по 10 сентября среди членов избирательных комиссий есть раненые и контуженые. Об этом 10 сентября заявил врио главы республики Денис Пушилин во время общения с наблюдателями.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Пушилин, слова которого привел «Интерфакс», при этом не назвал количество пострадавших при обстрелах и степень тяжести полученных ими ранений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий рассказал, что в республике в 15:00 (совпадает с мск) закрылись для обеспечения безопасности избирательные участки. По его словам, после этого начнётся подсчёт голосов и подготовка документов.

Ранее Высоцкий сообщал, что участки в регионе закроют в 15:00, так как большая часть жителей республики уже приняла участие в выборах, и напомнил, что до этого прошло досрочное голосование и идёт третий день голосования.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин 9 сентября рассказал, что новые российские регионы стали лидерами по явке избирателей на выборах в единый день голосования. Он добавил, что лучший результат показали избиратели в ДНР.

В Единый день голосования в России в первый раз приняли участие в выборах жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Избирательные кампании также пройдут в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы должностных лиц, а в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти.