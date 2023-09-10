Новосибирск, 10 сентября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. В аэропорту Новосибирска 10 сентября совершил посадку пассажирский самолёт авиакомпании «Сибирь» с повреждённым шасси, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Александр Кряжев/РИА Новости

Во время выполнения рейса Челябинск — Новосибирск у лайнера при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков, отметили в прокуратуре.

«Самолёт благополучно совершил посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина», — сообщили в пресс-службе.

На борту воздушного судна находились 78 пассажиров и четыре члена экипажа.

«Высадка пассажиров осуществлялась из самолёта в автобус на взлётно-посадочной полосе по причине повреждения шасси, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния», — уточнили в ведомстве.

Инцидент не имел опасных последствий, отметили в прокуратуре, добавив, что выяснят все обстоятельства этого происшествия. Ведомство уже назначило надзорные мероприятия по оценке соблюдения норм безопасности полетов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в московском международном аэропорту Шереметьево экстренно совершил посадку лайнер Аirbus A320 рейса Пенза — Москва из-за сбоя в работе двигателя. Посадка прошла благополучно.

В Ташкенте 25 сентября самолёт авиакомпании Azur Air рейса Пхукета — Москва экстренно сел в Ташкенте из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажира доставили в больницу, лайнер вылетел в пункт назначения.