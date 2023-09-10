Киев, 10 сентября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Киев недоволен отсутствием продвижения в вопросах создания трибунала для осуждения России и по передаче Украине замороженных российских активов, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его слова 9 сентября опубликовало французское агентство AFP.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Киев не согласен с позицией стран G7, так как при продвижении их позиции, основанной на украинском законодательстве, не получится лишить руководство России неприкосновенности. Кулеба также считает проявлением слабоволия стран Запада отказ передать Украине российские активы.

«К сожалению, мы находимся в некотором тупике по обоим вопросам, потому что по первому у нас есть разногласия, а по второму явно не хватает воли», — сказал глава украинского МИД.

Министр отметил, что уже год слышит от США и Европы заявления, что там работают по этим вопросам.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Европарламент принял резолюцию с призывом создать международный специальный трибунал для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников, а также для репараций для Украины. При этом европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс признал, что ЕС в одиночку не сможет продвинуть идею создания трибунала в Генассамблею ООН без поддержки международных партнёров.

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв назвал документ пустышкой, так как подобные резолюции не имеют юридической силы. Постоянное представительство России при Евросоюзе заявило, что попытки создать такой трибунал в обход Совбеза ООН обречены на провал, так как ЕС не наделён компетенцией создавать международный суд.

В апреле Еврокомиссия после долгих поисков юридических обоснований, позволяющих изъять замороженные российские активы, пришла к выводу, что их придётся вернуть России после завершения конфликта на Украине. По этой причине Брюссель не решается изымать средства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае назвал незаконной заморозку российских активов. Он отметил, что это нарушает нормы международного права и заблокированные средства нужно немедленно разморозить без всяких условий.