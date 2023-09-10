Вашингтон, 10 сентября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Успехи российской армии на Украине застали Соединённые Штаты врасплох и показали их слабость. Об этом 10 сентября заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Антон Вергун/РИА Новости

«Соединённым Штатам приходится идти гораздо дальше, чем планировалось изначально, давать им [украинским войскам] танки, а теперь уже F-16 и современные ракеты. Но они всё равно не преуспели», — сказал он.

Эксперт отметил, что Вооружённые силы России освободили многие территории, которые Украина считает своими, и оттуда их никто не вытеснит, и указал, что провальная политика Вашингтона в отношении Москвы ударила по самим американцам.

США, наряду с другими странами — участницами «Группы семи», находятся в упадке и обеспокоены усилением БРИКС, указал Вольф.

«В тщетной попытке навредить расширяющейся организации Вашингтон решил подорвать возможности Москвы, развязав украинский конфликт, но его надежды не оправдались», — заметил экономист.

Он добавил, что на этом основании можно сделать вывод, что план Соединённых Штатов не удался.

«Когда государства совершают подобные просчеты, это обычно признак того, что с ними что-то не так. Это не просто ошибка», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что у ВСУ осталось чуть больше месяца для контрнаступления. По его словам, после этого погода будет играть против Киева.

Перед этим начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что контрнаступление украинской армии продолжится зимой в той или иной форме. При этом он признал, что вести боевые действия в холоде, сырости и грязи сложнее.

Министр обороны России Сергей Шойгу 4 сентября заявил, что ВСУ с момента начала контрнаступления в июне потеряли более 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. По его словам, украинские войска атакуют гражданские объекты, выдавая это за военные успехи для сокрытия провала наступления.