Вашингтон, 10 сентября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Россия и Китай выдавливают Соединённые Штаты из стран Глобального Юга, а американский президент Джо Байден проявляет слабость. Об этом 10 сентября заявил член Конгресса США от штата Мичиган Джон Джеймс (республиканец) в беседе с Fox Business.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам конгрессмена, глава Белого дома делает США слабее на мировой арене во время каждого выезда за рубеж. Политик заявил, что на саммит «Группы двадцати» G20 Байден прибыл «вместе со свитой» для зачитывания Индии и странам Глобального Юга лекции об изменении климата.

Джеймс выступил с утверждением, что Россия и Китай настраивают Глобальный Юг против США и в это же время «едят их ланч (выражение, означающее выдавливание бизнеса конкурента. — прим. ИА Регнум.)» в этом регионе.

Парламентарий также пожаловался на то, что пытающийся получить расположение Глобального Юга Запад продолжает вести внешнюю политику, которая основана на нравоучениях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит стран лидеров G20 в столице Индии успешным. По его словам, сейчас в «Двадцатке» происходит процесс внутренних реформ, из-за чего в итоговой декларации саммита напоминается обо всём, что необходимо осуществить в соответствии с давними обещаниями и для того, чтобы обеспечить мировой экономике баланс интересов. Министр уточнил, что это не произойдёт быстро, однако саммит в известной степени стал переломным.

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш 9 сентября отметила, что российская сторона считает сбалансированной позицию объединения по Украине, сформулированную в итоговой декларации. Она назвала этот саммит одним из самых сложных за почти 20 лет существования объединения.

Позднее британская газета Financial Times написала, что итоговая декларация G20 в Индии стала ударом по Западу, потому что она выявила отсутствие глобального консенсуса по поддержке Украины.