Анадырь, 10 сентября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов от партии «Единая Россия» лидирует на выборах губернатора региона после обработки 50% протоколов голосования, набрав 67,34% голосов. Эти данные следуют из онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости Владислав Кузнецов, временно исполняющий обязанности губернатора Чукотки

На пост действующего главы Чукотки также претендуют Юлия Бутакова от ЛДПР, Владимир Гальцов от КПРФ и Александр Семериков от СРПЗ.

Голосование на Чукотке завершилось в 20:00 по местному времени (11:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назначил Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотки в марте 2023 года. Предыдущий губернатор региона Роман Копин ушёл в отставку по собственному желанию. Путин отметил богатый опыт нового главы автономного округа и бизнесе, и в административных структурах.

Кузнецов родился в 1969 году в Москве. В 2011 году его избрали депутатом госсобрания Башкирии, а в 2019 году он стал вице-губернатором Курганской области. С июня 2022 года Кузнецов работал первым заместителем председателя правительства ЛНР. Он — выпускник четвёртого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.