Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Россия не может быть исключена из зерновой сделки. Такое заявление 10 сентября на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» (G20) сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Турецкий лидер подчеркнул, что у него была возможность на саммите детально обсудить черноморскую инициативу, которая позволила избежать продовольственного кризиса в мире.

«Процесс, исключающий Россию, вряд ли будет устойчивым. Россия не может быть исключена из зернового процесса. Не должно быть попыток нагнетания напряжённости в регионе», ― указал Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган заявил, что предложил российской стороне увеличить объём зерна, рассчитанного для поставок нуждающимся странам Африки.

«Я предложил на встрече с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым не ограничиваться 1 млн тонн, а направить ещё больше зерна, так как африканские страны в этом нуждаются», ― сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года и несколько раз продлевалась. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. 17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что черноморская инициатива фактически прекратила действие.

В Москве подчеркнули, что ни одно из обещаний, данных России при заключении договорённости, так и не выполнили, при этом Украина и Запад зарабатывали на зерновой сделке, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов против России.

По итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись в Сочи 4 сентября, Путин подчеркнул, что Россия готова вернуться к зерновой сделке сразу, как только выполнят все её условия. Турецкий лидер признал справедливой позицию Москвы.

Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с российским президентом удалось достичь договорённости о поставках зерна в бедные страны. Он отметил, что Турция готова перед этим перерабатывать зерно в муку.

Путин 4 сентября сообщил о выходе на завершающую стадию переговоров по поставкам 1 млн тонн зерна в шесть африканских стран через Турцию при содействии Катара. Он также выразил надежду, что в Катаре поддержат эту инициативу.

В МИД РФ пояснили, что инициатива Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна рассматривается как рабочая альтернатива зерновой сделке. Предполагается, что поставка будет по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что пока нет чёткого понимания, когда начнутся поставки зерна в Африку в рамках этой инициативы.