Москва, 10 сентября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские войска за сутки уничтожили несколько складов боеприпасов украинской армии у Трудового и Риздвянки в Запорожской области. Об этом 10 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Работа самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» ВС РФ

За сутки на этом направлении в рамках контрбатарейной борьбы удалось поразить САУ «Акация», американские гаубицы М198, М119 и М777, а также орудия «Мста-Б» и Д-20 украинских войск, отметил военный.

«В районах населённых пунктов Трудовое и Риздвянка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Конашенков рассказал, что российская армия уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР. Он уточнил, что также удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны в ДНР.

Вооружённые силы России 24 августа уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях и в ДНР. В Минобороны добавили, что склады были ликвидированы у Львово, Михайловки, Искры и Красногоровки.