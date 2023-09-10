Анкара, 10 сентября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 11 сентября провести переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом турецкий лидер заявил 10 сентября на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Я с высокой вероятностью проведу также разговор с армянским премьером Пашиняном по ситуации в Карабахе в понедельник [11 сентября]», — сказал Эрдоган, отметив, что провёл сегодня переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Комментируя заявление из Степанакерта об избрании 9 сентября Самвела Шахраманяна президентом Нагорного Карабаха, турецкий президент заявил, что не признаёт этих выборов.

«На переговорах, которые мы проведём завтра, мы скажем господину Пашиняну, что абсолютно невозможно принять такие выборы», — сказал Эрдоган, добавив, что их также не признают западные страны.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа Араик Арутюнян заявил, что уходит в отставку с поста президента Нагорного Карабаха. Он отметил, что его нахождение на посту президента мешает отношениям с Азербайджаном.

Затем он подписал указ об освобождении Гургена Нерсисяна от должности госминистра и о назначении Шахраманяна на этот пост. В ЕС осудили проведение выборов, отметив, что не признают конституционные и правовые рамки, в которых их провели.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 10 сентября осудил прозвучавшие со стороны Еревана заявления, будто бы Россия отдала Азербайджану Нагорный Карабах. Он назвал это заявление некорректным и нечестным.

Москва неоднократно выражала готовность всячески способствовать урегулированию отношений Еревана и Баку. 25 июля Лавров заявил о планах Москвы, Баку и Еревана до конца года провести саммит по урегулированию отношений двух республик.