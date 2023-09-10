Москва, 10 сентября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, в ходе которых выразил соболезнования в связи с терактом на северо-востоке этого государства. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Телефонный разговор Владимира Путина

«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с осуществленной террористами 7 сентября атакой на северо-востоке Мали», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями о действиях по продолжению развития России и Мали в различных областях, в том числе торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с терроризмом.

Лидер Мали поблагодарил российского президента за поддержку России в Совете Безопасности ООН в вопросе о снятии с республики санкций. Стороны также высказали мнение о необходимости урегулирования ситуации в Нигере, говоря об обеспечении стабильности в Западной Африке и Сахаро-Сахельской зоне.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября не менее 49 мирных жителей и 15 военных погибли на северо-востоке Мали из-за двух нападений боевиков. Первая из них была произведена на военный лагерь в районе Бурем, а вторая — на судно, которое перевозило мирных граждан через затопленную равнину между городами Гао и Мопти. При этом силовикам удалось ликвидировать порядка 50 боевиков. В связи с террористическими нападениями в стране объявили трёхдневный общенациональный траур.