Владивосток, 10 сентября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Газпромбанк станет кредитором и финансовым консультантом при создании и эксплуатации общественного центра в городе Петропавловск-Камчатский. Открыть общественный центр планируется осенью 2027 года, срок концессионного соглашения составляет 14 лет с даты подписания — до сентября 2037 года.

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«Газпромбанк активно участвует в инфраструктурных проектах в сфере культуры и образования с применением механизма государственно частного партнерства, в частности в проектах заданий центра искусств, музеев, детских садов и студенческих кампусов», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер. Он выразил убежденность, что новая удобная и современная инфраструктура общественного центра в Петропавловске-Камчатском станет местом притяжения жителей и гостей города и существенно повысит его туристический потенциал.

«Я хочу поблагодарить наших партнёров — слаженная работа позволила нам дойти до конкретики в реализации главного проекта мастер-плана Петропавловска-Камчатского, который был утверждён Президентом Российской Федерации. Год прошел, и сегодня мы готовы заключать соглашение, которое на принципе концессии позволит в ближайшие годы реализовать самый масштабный в сфере градостроительства проект на Камчатке», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Документ о намерении реализовать проект подписали на полях Восточного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Солодов и председатель Совета директоров АО «Бамтоннельстрой-Мост» в присутствии представителей Газпромбанка.

«В Петропавловске-Камчатском мы совместно с Камчатским краем и нашим надежным партнером — Газпромбанком — планируем создать современное многофункциональное городское пространство с множеством возможностей для жителей и гостей региона», — добавляет заместитель генерального директора АО «Бамтоннельстрой-Мост» Александр Козаренко. Он рассказал, что на берегу Авачинской бухты будет обустроена центральная площадь, где появятся специально выделенные зоны для комфортного отдыха, образования и проведения культурных и деловых мероприятий.