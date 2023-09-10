Владивосток, 10 сентября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Газпромбанк и Российская Федерация Баскетбола заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает создание по всей стране типовых спортивных баскетбольных центров в 79 регионах страны. Федерация станет их единым оператором, а Газпромбанк выступит участником проектных компаний и организатором финансирования.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

Цель проекта — популяризировать баскетбол и вовлечь представителей всех категорий населения в занятие спортом и ведение активного образа жизни.

«Поддержка спорта в стране всегда являлась одним из приоритетных направлений в рамках программы социальной ответственности банка: мы выступаем партнером множества отечественных клубов и федераций. В частности, поддерживаем футбол, хоккей, греблю, теннис, гандбол, танцевальный спорт и другие виды», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.

Он подчеркнул, что создание центров баскетбола — очередной стратегический шаг на этом пути: «Это важно с точки зрения развития детско-юношеского спорта, ведь для того, чтобы российские атлеты были лучшими в мире, обязательно нужно создавать условия для занятий спортом юным спортсменам. Особенно актуально в условиях ограниченности ресурсов региональных бюджетов, что структурированы данные социально значимые проекты будут на принципах государственно-частного партнерства»

Проект планируется структурировать на принципах концессии (согласно № 115-ФЗ). Концессионером выступит специальная проектная компания с участием РФБ и банка. На сегодняшний день идет финальный этап согласования условий концессионного соглашения по проекту в Калининграде. В стадии предварительных переговоров находятся проекты баскетбольных центров в Москве, Архангельске, Челябинске, Краснодаре, Перми, Хабаровске и Ижевске.

«Соглашение о государственно-частном партнерстве — огромный шаг к тому, чтобы увеличить число людей, и особенно детей и молодежи, занимающихся баскетболом. А значит, хорошая возможность уже сейчас сделать максимум, чтобы вырастить новое поколение национальных сборных, которых у нас немало — 24 команды», — прокомментировал президент РФБ Андрей Кириленко.