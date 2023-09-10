Москва, 10 сентября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Члены избирательных комиссий Крыма и Севастополя регулярно получают угрозы в ходе проведения дополнительных выборов в Государственную думу восьмого созыва. Об этом 10 сентября заявила журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Элла Памфилова

«В Крыму в Севастополе <…> с неизвестных номеров поступают звонки, звонящие <…> дают команду уничтожать документацию и проводить эвакуацию. [Просят] предупредить свои ТИКи и УИКи. То есть есть такая провокация», — сказала она.

Памфилова уточнила, что члены избиркомов постоянно получают угрозы убийством и другими наказаниями.

В рамках Единого дня голосования (ЕДГ) с 8 по 10 сентября в Крыму проводятся дополнительные выборы депутата Госдумы восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19. На это пост выдвинуто пять кандидатов от пяти российских партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Коммунистическая партия «Коммунисты России» и «Справедливая Россия — За правду».

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября глава комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова рассказала, что члены ОП получили анонимные угрозы за работу на выборах. Она уточнила, что такого рода сообщения с угрозами также получили эксперты, комментирующие голосование.

В ЕДГ в России в 2023 году жители ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей впервые примут участие в выборах. Избирательные кампании также пройдут в 85 субъектах России. В 21 регионе состоятся прямые выборы должностных лиц, а в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти.