Москва, 10 сентября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили в акватории Чёрного моря три катера Willard с десантом ВСУ общей численностью до 36 человек. Об этом сообщил на брифинге 10 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В акватории Чёрного моря в тёмное время суток морской авиацией обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36 военнослужащих», — заявил военный.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 сентября самолёты ВМФ России уничтожили в акватории Чёрного моря три быстроходных катера с украинскими десантными группами. Ведомство отметило, что они проплывали северо-восточнее острова Змеиный и следовали в направлении Крыма. Вместе с тем ВС России сбили восемь дронов самолетного типа возле побережья Крыма. Перед этим, 30 августа, российский истребитель Су-30 уничтожил в Чёрном море восточнее острова Змеиный украинский военный катер с десантом.