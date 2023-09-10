Владивосток, 10 сентября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Доля юаня в валютных средствах россиян в Сбербанке достигла 12% в 2023 году. При этом банк ожидает удвоения сбережений в китайской валюте к концу года. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Пресс-служба Сбербанка Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев

«Безусловно, самая популярная валюта в портфеле россиян на текущий момент — рубль. Но пользуются спросом и другие валюты, наиболее востребован среди них китайский юань. Доля юаня в валютном портфеле средств физлиц Сбера увеличилась до 12%. Мы прогнозируем, что к концу года портфель юаней увеличится вдвое», — сказал Царев.

Среди других востребованных для сбережений граждан России валют топ-менеджер также назвал дирхамы ОАЭ.

«Мы ожидаем, что этот портфель тоже будет расти, как и другие дружественные валюты, но не в таких объемах, как юани», — подчеркнул он. Царев напомнил, что помимо рублей клиентам Сбербанка доступны счета в 11 валютах, а вклады в дирхамах и юанях.