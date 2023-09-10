Москва, 10 сентября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла на двух направлениях в зоне СВО — краснолиманском и купянском — 85 военных, сообщил 10 августа на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На купянском направлении военные российской группировки «Запад» отразили две атаки ВСУ в районе села Куземовка в Сватовском районе ЛНР.

«Потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сообщил Конашенков.

В районе Волчанских Хуторов в Харьковской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На краснолиманском направлении военные российской группировки «Центр» отразили атаку ВСУ в районе села Червоная Диброва в Кременском районе ЛНР.

В районах Червоной Дибровы и посёлка Кузьмино в Кременском районе ЛНР российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ, уточнил представитель Минобороны.

«Уничтожено свыше 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября «Центр» заявил, что в районе Червоной Дибровы отразил две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ.

Конашенков в этот же день уточнил, что на краснолиманском направлении российские военные уничтожили за сутки до 60 военных, две боевые бронемашины и два пикапа. Потери в этот день на купянском направлении составили до 100 военных.