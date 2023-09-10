Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Обвинения, озвученные в парламенте Армении, будто Москва «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану, являются ложными и нечестными, заявил глава МИД России Сергей Лавров 10 сентября на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить», — сказал он.

Лавров также напомнил, что у Армении есть союзнические обязательства перед Россией. В Москве эти обязательства ценят и надеются, что они возобладают во внешней политике Еревана, добавил министр. Глава МИД также выразил сожаление, что в Армении планируют провести совместные учения вместе с США.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряжённости на границе и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Он об этом сообщил по телефону президенту Франции Эммануэлю Макрону, обсуждая гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за блокирования Азербайджаном единственной дороги, которая ведёт в непризнанную республику.

При этом 22 мая 2023 года Пашинян заявил, что готов признать территориально целостность Азербайджана. Он отдельно отметил, что это включает Нагорный Карабах. Армянский лидер также призвал к прямым переговорам между Баку и Степанакертом по вопросу безопасности для жителей Карабаха, чтобы не начались этнические чистки.

Перед этим в Москве прошла серия встреч по вопросу Нагорного Карабаха с участием министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Глава МИД России Сергей Лавров 19 мая сообщил, что стороны выразили признательность Москве за ведущую роль в урегулировании ситуации в регионе.