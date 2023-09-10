Москва, 10 сентября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Суточные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на двух направлениях в зоне проведения спецоперации ― донецком и южнодонецком ― составили 390 военных. Об этом 10 сентября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Yevhen Lubimov/Global Look Press

Он уточнил, что российские военные уничтожили на донецком направлении до 260 украинских бойцов, а также две бронированные машины и пять автомобилей в районе Клещеевки, Красного и Малоильиновки. Кроме того, ВС России отразили две атаки штурмовых групп украинской армии в ДНР.

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное и Красногоровка Донецкой Народной Республики», ― сказал военный.

На южнодонецком направлении ВСУ потеряли свыше 130 военных, четыре автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б». Здесь в районе Новодонецкого подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Никольское, Новомайорское и Угледар ДНР», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные за неделю со 2 по 9 сентября на донецком направлении в зоне проведения спецоперации уничтожили более 2,1 тыс. бойцов Вооружённых сил Украины. Кроме того, за этот период подразделения «Южной» группировки российских войск отразили 56 атак украинских военных. Украинская армия также лишилась 23 танков и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии.

В то же время на южнодонецком направлении общие потери противника превысили 1230 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии.

Советник главы ДНР Ян Гагин 9 сентября заявил, что украинские войска не смогли прорвать оборону Вооружённых сил России под Новодонецким. По его словам, ВСУ на протяжении более чем недели наносили интенсивные удары артиллерией по российской обороне в районе Новодонецкого, надеясь её ослабить, но безуспешно.