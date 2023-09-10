Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности вернуться к черноморской инициативе. Это произойдёт, как только устранят все препятствия на пути российского экспорта зерна. Об этом в ходе пресс-конференции 10 сентября заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также напомнил слова президента России Владимира Путина, который заявил о том, что вполне можно возобновить зерновую сделку, но исключительно в обеих её частях, не только вывоз украинского зерна, но и снятие любых препон на пути экспорта российских удобрений и российской пшеницы.

«[Президент России Владимир] Путин чётко и неоднократно сказал, в тот момент, когда будут выполнены все действия необходимые для снятия любых препон на пути нашего экспорта, мы в тот же день возвращаемся к коллективной реализации украинской части черноморской инициативы», — подчеркнул министр.

Он назвал нереалистичными предложения о подключении дочерней структуры РСХБ к SWIFT для возобновления зерновой сделки.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года и несколько раз продлевалась. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. 17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что черноморская инициатива фактически прекратила действие.

В Москве подчеркнули, что ни одно из обещаний, данных России при заключении договорённости, так и не выполнили, при этом Украина и Запад зарабатывали на зерновой сделке, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов против России.

По итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись в Сочи 4 сентября, Путин подчеркнул, что Россия готова вернуться к зерновой сделке сразу, как только выполнят все её условия. Турецкий лидер признал справедливой позицию Москвы.

Эрдоган напомнил, что одним уз условий для продления зерновой сделки было подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, от которой российские банки отстранили из-за санкций. Турецкий президент сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил другой механизм при оплате российского продовольствия в рамках зерновой сделки, который будет производным от транзакций через SWIFT.

В МИД России в свою очередь заявили, что последние четыре предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового. Дипломаты подчеркнули, что у переподключения профильного «Россельхозбанка» к SWIFT нет рабочих альтернатив ― ни с опциями филиалов и «дочек», ни через маргинальный канал с JP Morgan, который закрыли после сворачивания черноморской инициативы.

Президент Турции Эрдоган призвал лидеров «Группы двадцати» (G20) выполнить ряд требований России, чтобы возобновить зерновую сделку.

В сентябре власти Украины передали Турции предложение по возобновлению работы зернового коридора в Чёрном море без участия России.