Вашингтон, 10 сентября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В США прокомментировали ситуацию с российскими хоккеистами Иваном Федотовым и Матвеем Мичковым. Американский журналист Чак Бозман 10 сентября предположил, что Мичков на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял участие только в одном из четырёх матчей СКА.

«Предположение: его наказывают за то, что он сказал, что хочет играть в НХЛ за «Филадельфию Флайерс» после того, как его задрафтовали в июне?», — процитировал Бозмана портал Philly Hockey Now.

Бозман опасается, что россиянин станет жертвой конфликта со множеством составляющих — «Филадельфией», НХЛ, Международной федерацией хоккея (IIHF), вратарём Федотовым, ЦСКА, КХЛ и Федерацией хоккея России. Для решения вопроса журналист предложил обменять Мичкова на Федотова.

«Один не играет, хотя, вероятно, должен играть. Другой играет, хотя в соответствии с санкциями не должен. Неужели нельзя что-то придумать?», — подытожил он.

В мае 2022 года Иван Федотов подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», но не уехал, отправившись на службу в армию. Команда НХЛ заморозила контракт. После демобилизации Федотов подписал соглашение с ЦСКА. Международная федерация хоккея сочла контракт с «Филадельфией» действующим, а, соответственно, не нарушающим регламент федерации, но в ЦСКА с этим не согласились. В итоге Федотова отстранили от участия в национальных и международных матчах на четыре месяца с 1 сентября по 31 декабря 2023 года. Также наказали ЦСКА, лишив клуб права проведения международных трансферов в течение сезона. Клуб вновь выразил несогласие и собирается оспорить решение федерации в суде.