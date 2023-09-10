Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Запад пытается убедить Россию согласиться на переподключение Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT через филиал в Люксембурге, но это совершенно нереалистичная схема, заявил глава МИД Сергей Лавров 10 сентября на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели.

Mid.ru Сергей Лавров

«Пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал Россельхозбанка в Люксембурге сыграл эту функцию. Но этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, вообще уже там исчерпал свои возможности, он там будет закрываться», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что пока никто даже не пообещал подключить Россельхозбанк к SWIFT для экспорта российского зерна, хотя это является одним из условий зерновой сделки. Такого предложения не было и в письме от генсека ООН Антониу Гутерриша, предложившего возобновить соглашение о предоставлении Украине транспортных коридоров в Чёрном море, добавил министр.

При этом Лавров отметил, что Москва ценит усилия Гутерриша в рамках зерновой сделки, но они ничего не решают в условиях, когда Запад только обещает сделать шаги навстречу России. Глава МИД также предположил, что генсека ООН пытаются использовать для продвижения интересов только одной стороны.

«Весь смысл его обращения заключается в том, что вот давайте вы срочно возобновляйте украинскую зерновую сделку, а за это мы в течение месяца сделаем что-то для подключения кого-то к SWIFT, в течение двух-трех месяцев как-то постараемся договориться со страховой компанией Lloyd’s и так далее», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва вернётся к зерновой сделке только после того, как выполнят её первоначальные условия. Представитель Кремля подчеркнул, что по условиям соглашения SWIFT должны открыть для Россельхозбанка, а не для его дочернего предприятия.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. Москва неоднократно указывала на то, что российскую часть соглашения не выполняют, а Киев использует коридоры в Чёрном море для терактов. 17 июля 2023 года Кремль объявил о приостановке зерновой сделке.

Во время саммита «Группы двадцати» в Нью-Дели Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить условия России, чтобы можно было возобновить зерновую сделку. Он также призвал ослабить санкции, мешающие экспорту российского зерна.