Берлин, 10 сентября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Российские войска создали на южном направлении в зоне спецоперации очень мощную систему обороны, Об этом 10 сентября написал немецкий журналист в материале Юлиан Репке для издания Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия России

«В неё входят отлично функционирующие артиллерийские батареи и минные поля», — отметил он.

Обозреватель также рассказал об инциденте с одним из подразделений украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения.

По словам Рёпке, во время наступательных действий танки ВСУ наткнулись на мины и остановились, после чего их расстреляла российская артиллерия. Затем только что прибывшие в зону боевых действий военные ВСУ выдвинулись к окопу, когда их буквально пригвоздило артиллерийским огнём.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России остановят последний рывок ВСУ у Работино в Запорожской области. Эксперт указал, что Киев предпринимает отчаянные шаги, в ходе которых использует последние резервы и мобилизованных с недостаточной подготовкой, без знания тактики и используемой ими техники — по типу фольксштурма в нацистской Германии. По его словам, таких новобранцев бросают против очень хорошо обученной и оснащённой российской армии.

Советник главы ДНР Ян Гагин 9 сентября рассказал, что ВСУ не смогли прорвать российскую оборону в районе Новодонецкого, несмотря на интенсивные артиллерийские обстрелы, продолжавшиеся больше недели. По его словам, в район населённого пункта Урожайное наблюдается схожая ситуация.