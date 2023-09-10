Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров не искал контактов с представителями западных стран во время саммита «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели. Об этом он сообщил 10 сентября на пресс-конференции, посвященной итогам форума.

МИД России Сергей Лавров

«Я не искал такой возможности. Я просто выполнял свою работу. Те, кто хотел поговорить с нами, сделали это», — сказал он.

Лавров добавил, что Запад уже не сможет оставаться глобальным гегемоном, так как начали набирать силу новые центры развития. Он также назвал прошедший саммит успешным и в некоторой степени переломным.

Как сообщало ИА Регнум, саммит в Нью-Дели стартовал 9 сентября. Лавров возглавил российскую делегацию на форуме. Представители стран G20 приняли итоговую декларацию.

Шерпа Индии Амитабх Кант сообщил, что на её согласование ушло порядка 200 часов только переговоров. Пункт об Украине не могли согласовать в течение девяти месяцев. Окончательный проект декларации подготовили только к вечеру 9 сентября.

В МИД Украины остались недовольны пунктом в декларации о различных мнениях по украинскому кризису у стран G20. Британская газета Financial Times назвала итоговое коммюнике «Группы двадцати» ударом по странам Запада, так как они за год не смогли добиться, чтобы развивающиеся страны осудили Россию и поддержали Украину.