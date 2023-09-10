Москва, 10 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Атаки наподобие тех, которые террористы совершили в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, могут снова повторится в Соединённых Штатах. Такую вероятность не исключил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам зампреда Совбеза, это может произойти в будущем из-за хамства, отвратительной самовлюблённости и веры в собственную правоту западных стран. Риск новой атаки на США повышается на счёт проводимой Вашингтоном политики исключительности «хваленого Пиндостана». Однако теперь террористы используют для реализации своих планов атомное или биологическое оружие, предположил Медведев.

«Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 09.11.2001, но с атомной или биологической составляющей», ― написал политик в Telegram-канале в публикации, приуроченной к годовщине терактов.

Он добавил, что действия Запада могут спровоцировать кого-то из руководителей ядерных стран, кто примет решение об использовании оружия массового поражения.

В результате американским властям не останется ничего, кроме как собирать деньги на очередной монумент в районе Ground Zero. И это только в лучшем случае, уточнил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября 2001 года в США террористы захватили четыре пассажирских самолёта. Они направили два из них на символ Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра. В результате в общей сложности погибли почти три тысячи американцев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия противостоит уверенности США в их непогрешимости и исключительности, а также убеждённости в их собственном превосходстве.

Говоря об идеологии исключительности американцев, глава МИД назвал это колониальными традициями, которые основаны на идее всех подчинить и жить за счёт других.

По его словам, Запад категорически отказывался действовать в рамках уважения к суверенитету и равенству всех стран, в чем и таятся причины проблем человечества.