Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Утверждения, что коллективный Запад предъявил России ультиматум в декларации саммита «Группы двадцати» (G20), смешны. Об этом 10 сентября заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита в Нью-Дели.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД рассказал, что читал разные оценки о содержании декларации саммита G20, включая публикацию Financial Times о том, что это провал Запада.

«С другой стороны, кто-то ещё, Reuters, по-моему, написал, что этот кусок совместной декларации Запад согласовал и передал в качестве ультиматума Российской Федерации. Смешно! Взрослые люди распускают слухи, которые просто невозможно всерьёз принимать», — сказал он.

Кроме того, Лавров заявил, что западные страны не смогут оставаться гегемоном в мире, так как уже появились и набирают силу новые центры развития. По его словам, после саммита G20 Западу нужно задуматься, насколько он в состоянии продолжать вести «линию на доминирование».

Глава МИД 1 сентября отметил, что нацеленный против формирования многополярного мироустройства курс Запада приведёт только к дополнительной конфронтации. Он добавил, что этот процесс невозможно остановить, хотя он и займёт достаточно долгое время.

Президент России Владимир Путин 23 августа заявил, что к украинскому кризису привело желание ряда западных государств удержать свою гегемонию в мире. Глава государства пояснил, что сначала Запад спровоцировал антиконституционный переворот на Украине, а затем против несогласных с переворотом началась длившаяся восемь лет война.