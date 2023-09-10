Владивосток, 10 сентября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новых схемах телефонных мошенников. В интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что преступники демонстрируют высокую изобретательность, в то время как «Сбер» вместе с партнёрами продолжает противостоять им.

Пресс-служба Сбербанка Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

«В телефонном мошенничестве в последнее время наблюдается своего рода «эволюция». После того как операторов связи обязали блокировать звонки с подменных номеров, злоумышленники сначала переключились на звонки через мессенджеры. А сегодня их главным инструментом стали виртуальные АТС: доля такого способа звонков уже превысила долю мессенджеров вдвое. Организаторы мошеннического бизнеса через подставных лиц регистрируют компании, которые покупают у операторов сотовой связи номерную емкость. А затем с этих номеров жителей России обзванивают мошенники с территории Украины», — отметил Кузнецов.

При этом, по его словам, благодаря сотрудничеству с операторами сотовой связи «Сбер» знает о звонке мошенников практически в 100% случаев. Если клиент банка использует сервисы кибербезопасности «Сбера» и следует указаниям банка, он обеспечен максимальной защитой. Активность телефонных мошенников в настоящее время находится на рекордно высоком уровне, свидетельствуют данные операторов сотовой связи. Ежедневно преступники совершают более 8,5 млн попыток звонков.

«Конечно, более 99% этих попыток оказываются безуспешными — система противодействия кибермошенничеству «Сбера» фиксирует все подозрительные звонки и предупреждает клиентов о том, что им звонят злоумышленники. Соответствующие сервисы безопасности встроены в наше мобильное приложение «СберБанк Онлайн» и доступны всем клиентам абсолютно бесплатно. К сожалению, многие игнорируют эти предупреждения и начинают разговор с мошенниками, которые придумывают всё более изощренные схемы социальной инженерии. Далее человек под психологическим воздействием злоумышленников самостоятельно переводит личные и кредитные денежные средства мошенникам. В топе схем по-прежнему сохраняются звонки от имени сотрудников правоохранительных органов, Центрального банка РФ, службы безопасности банков», — подчеркнул топ-менеджер.