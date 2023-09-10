Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Саммит стран лидеров G20 в столице Индии оказался успешным. Об этом 10 сентября в ходе пресс-конференции по итогам саммита заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Саммит G20 оказался успешным», ― сказал глава МИД.

Он отметил, что «двадцатка» в настоящее время проходит через процесс внутренних реформ.

«В декларации [объединения] напоминается обо всём, что необходимо осуществить в соответствии с давними обещаниями и осуществить для того, чтобы обеспечить мировой экономике баланс интересов», ― сказал Лавров.

Он подчеркнул, что это путь неблизкий, но тем не менее нынешний саммит, по словам министра, стал в известной степени переломным с точки зрения четкого ориентира на именно такие задачи.

Кроме того, отметил Лавров, саммит «Группы двадцати» придаст очень серьёзный импульс реформе Международного валютного фонда (МВФ), а также Всемирной торговой организации (ВТО), которые искусственно сдерживаются американцами и их союзниками.

«В декларации сформулированы задачи реформы и Международного валютного фонда, где давно уже, если по-честному квоты и голоса поделить, у американцев не будет блокирующего билета, который сохраняется искусственно», ― напомнил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, саммит G20 под председательством Индии проходит в Нью-Дели 9–10 сентября. На него пригласили лидеров всех стран «Большой двадцатки», а также представителей Египта, ОАЭ, Нидерландов, Испании, Бангладеш, Маврикия, Омана, Нигерии и Сингапура. Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

В итоговой декларации саммита на 34 листах представители G20, в частности, выступили против применения ядерного оружия и призвали отказаться от угроз его применения, чтобы не допустить «эпохи войн».

Лидеры G20 также призвали к полному исполнению условий зерновой сделки, подчеркнув её необходимость для наименее развитых стран, особенно в Африке. Также участники саммита подняли вопрос реформы Всемирной торговой организации.

Согласование совместной декларации лидеров G20 на саммите в Нью-Дели заняло около 200 часов «безостановочных переговоров», заявил шерпа Индии в группе Амитабх Кант.