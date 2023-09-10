Павильон «Дом сокола» открылся на ВЭФ
Владивосток, 10 сентября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов совместно с замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Аноприенко открыли павильон «Дом сокола» в рамках первого международного форума «День сокола». Мероприятие проходит в стартовый день VIII Восточного экономического форума (ВЭФ).
Солодов подчеркнул, что проведение Дня сокола имеет для Камчатки принципиально важное значение. Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к вопросам сохранения и развития популяций хищных видов птиц.
«В этом году в России впервые на официальном уровне отмечается в качестве праздника День сокола. Это решение принято Правительством Российской Федерации и, конечно же, для нас праздник имеет принципиальное значение. Это связано с тем, что именно у нас находятся эти уникальные хищные птицы. К сожалению, они находятся под угрозой исчезновения, что в целом связано с деятельностью человека и сокращением площади ареала обитания. Связано это и с целенаправленной деятельностью браконьеров, которые вывозят уникальных птиц, нанося огромный ущерб природе. В этой связи мы проводим системную политику по сохранению популяций этих птиц, изучению и привлечению к ним общественного внимания. Так, на Камчатке запущен уникальный инвестиционный проект — центр репродукции и сохранения редких видов птиц хищных пород. Именно там второй год в искусственных условиях занимаются воспроизводством соколов, которые ценятся во всём мире и при этом могут быть важной составляющей экологической дипломатии», — отметил губернатор.
В павильоне гости форума смогли увидеть вживую обученных хищных птиц. Посетителям рассказали об особенностях птиц семейства соколиных, угрозе исчезновения популяции кречета и о соколиной охоте.