Владивосток, 10 сентября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов совместно с замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Аноприенко открыли павильон «Дом сокола» в рамках первого международного форума «День сокола». Мероприятие проходит в стартовый день VIII Восточного экономического форума (ВЭФ).

Правительство Камчатского края Павильон «Дом сокола» на ВЭФ

Солодов подчеркнул, что проведение Дня сокола имеет для Камчатки принципиально важное значение. Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к вопросам сохранения и развития популяций хищных видов птиц.

«В этом году в России впервые на официальном уровне отмечается в качестве праздника День сокола. Это решение принято Правительством Российской Федерации и, конечно же, для нас праздник имеет принципиальное значение. Это связано с тем, что именно у нас находятся эти уникальные хищные птицы. К сожалению, они находятся под угрозой исчезновения, что в целом связано с деятельностью человека и сокращением площади ареала обитания. Связано это и с целенаправленной деятельностью браконьеров, которые вывозят уникальных птиц, нанося огромный ущерб природе. В этой связи мы проводим системную политику по сохранению популяций этих птиц, изучению и привлечению к ним общественного внимания. Так, на Камчатке запущен уникальный инвестиционный проект — центр репродукции и сохранения редких видов птиц хищных пород. Именно там второй год в искусственных условиях занимаются воспроизводством соколов, которые ценятся во всём мире и при этом могут быть важной составляющей экологической дипломатии», — отметил губернатор.

В павильоне гости форума смогли увидеть вживую обученных хищных птиц. Посетителям рассказали об особенностях птиц семейства соколиных, угрозе исчезновения популяции кречета и о соколиной охоте.