Москва, 10 сентября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Победителями второго розыгрыша баллов в рамках акции «Миллион призов» среди участников онлайн-голосования стали более 723 тысяч человек. Об этом 10 сентября сообщили на сайте мэра Москвы.

Mos. ru Акция Миллион призов

«Во втором розыгрыше приняли участие 723 183 человека, все получили призовые баллы. Всего участников за два розыгрыша — 2 090 881 человек (из них 87% победителей)», ― говорится в сообщении.

Уточняется, что СМС с информацией о выигрыше победителям розыгрыша отправят после 12:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, принять участие в акции «Миллион призов», которая даёт возможность выиграть тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов, равных одному рублю, получили москвичи, участвующие в онлайн-голосовании на выборах мэра столицы, которые стартовали 8 сентября.

В первом розыгрыше приняли участие первые 1,1 млн избирателей, проголосовавших в режиме онлайн на выборах в Москве. Выигранные призовые баллы можно потратить в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность.

Чтобы воспользоваться выигрышем, нужно до 25 сентября включительно активировать уникальный код участника на сайте программы.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходят с 8 по 10 сентября. Розыгрыши партнерской программы назначены на 9, 10 и 11 сентября. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов.