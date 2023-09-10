Владивосток, 10 сентября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Мьянма в рамках контракта с Россией получила два истребителя Су-30. Об этом 10 сентября в кулуарах Восточного экономического форума ― 2023 (ВЭФ) сообщил министр промышленности страны Чарли Тан.

Irkut.com СУ-30СМ

«Два самолета были уже поставлены», ― уточнил в беседе с РИА Новости глава ведомства.

При этом, когда ожидаются новые поставки, министр не сообщил, добавив, что не обладает такой информацией.

Всего в рамках контракта с Россией, подписанного в 2018 году, Мьянма должна получить шесть российских истребителей Су-30 СМЭ. Как отметил замминистра обороны РФ Александр Фомин, купленные у России самолёты станут основными боевыми истребителями ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз.

В вооруженных силах Мьянмы уже есть российское вооружение. Это, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130. Также на вооружении армии страны стоят зенитные ракетные комплексы «Печора-2».

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября во Владивостоке на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета начал работу ВЭФ. Он завершится 13 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 9 сентября, что программа форума будет насыщенной, как и график главы государства Владимира Путина. Он встретится с Чжан Гоцином и с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. Российский лидер и Ятхоту 12 сентября примут участие в пленарном заседании ВЭФ. Перед этим пройдёт их двусторонняя встреча.

В марте генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе рабочей встречи в Нейпьидо с министром по правовым вопросам, генпрокурором Мьянмы Тидой У заявил, что у России и Мьянмы есть потенциал для совместного противодействия терроризму, экстремизму и киберпреступности. Он также пригласил Тиду У и сотрудников министерства по правовым вопросам Мьянмы во Владивосток на ВЭФ.

Как пояснил Краснов, в ходе форума будет возможность ознакомиться с опытом деятельности России в сфере защиты прав предпринимателей. Также можно будет определить приоритетные направления для взаимодействия России и Мьянмы и дальнейшего их закрепления в программе сотрудничества.