Киев, 10 сентября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В результате взрывов в одном из районов Киевской области в ночь на 10 сентября получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА региона Руслан Кравченко в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«В одном из районов [Киевской области] повреждён инфраструктурный объект», — написал он.

Ночью в Киеве и Киевской области, а также ещё в восьми областях Украины вводили режим воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что не менее шести взрывов прогремело в Киеве ночью. Эту информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко, уточнив, что они были вызваны работой ПВО.

Позднее украинское издание «Зеркало недели» написало, что в Сумской и Черниговской областях Украины прогремела серия взрывов. Подробностей издание не привело.