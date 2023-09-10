Владивосток, 10 сентября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Делегация Китая прибыла во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, сообщили 10 сентября в пресс-службе правительства Приморского края.

Дарья Драй ИА REGNUM ВЭФ

«В Приморье прибыла делегация участников ВЭФ-2023 из Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР, членом Политбюро ЦК КПК Чжан Гоцином», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября ВЭФ начинает свою работу во Владивостоке на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Форум завершится 13 сентября.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал 9 сентября, что программа форума будет насыщенной, как и график главы государства. Путин встретится с Чжан Гоцином и с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту.

Путин и Ятхоту 12 сентября примут участие в пленарном заседании ВЭФ. Перед этим пройдёт их двусторонняя встреча.

На пленарной сессии ВЭФ президент обсудит как дальневосточную проблематику, так и вопросы международной повестки. Также Путин запустит в режиме видеоконференции ряд предприятий Дальнего Востока.