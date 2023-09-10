Донецк, 10 сентября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Избирательные участки в ДНР закроют в 15:00 (совпадает с мск) из-за высокой явки избирателей и необходимости обеспечения безопасности участковых комиссий. Об этом 10 сентября заявил журналистам глава регионального избиркома Владимир Высоцкий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Глава ЦИК ДНР отметил, что большая часть имеющих право голоса жителей республики уже приняла участие в выборах, и напомнил, что до этого прошло досрочное голосование, а сегодня уже третий день очного голосования.

«Поэтому избирательной комиссией было принято решение сократить 10 сентября время голосования до 15 часов. Итак, участки открылись в 8 часов утра и закроются в 15 часов дня», — сказал он.

Высоцкий уточнил, что также такое решение продиктовано желанием обеспечить безопасность и членов наших участковых избирательных комиссий.

«Закрытие участков в 15 часов позволит нашим коллегам провести подсчёт голосов, привести все необходимые документации в соответствие с требованием действующего законодательства в светлое время суток», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин заявил, что новые российские регионы стали лидерами по явке избирателей на выборах в единый день голосования. Он добавил, что лучший результат показала ДНР.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участники выборов в новых регионах России в ряде случаев проявляют настоящий героизм. Представитель Кремля уточнил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно констатировать высокую активность избирателей.