Вашингтон, 10 сентября, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Российские военные остановят последний рывок украинской армии в районе Работино в Запорожской области. Об этом 10 сентября заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

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«Украинская армия находится на грани краха. И как вы понимаете, как только они бросят свои стратегические резервы в этот последний рывок возле деревни Работино в Запорожье, похоже, что этот последний рывок будет остановлен русскими. Украинцам больше нечего выставить», — сказал он.

Эксперт пояснил, что ВСУ предпринимают отчаянные шаги, используя последние резервы и мобилизованных с недостаточной подготовкой, без знания тактики и используемой ими техники — по типу фольксштурма в нацистской Германии.

«Их бросают в бой наугад против русской армии, которая очень хорошо обучена, очень хорошо оснащена», — добавил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября Риттер заявил, что западные страны осознали неминуемость победы России на Украине. По его мнению, теперь они пытаются смягчить последствия неминуемого поражения.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 8 сентября заявил, что нынешний состав ВСУ трудно назвать армией, так как туда набрали наёмников и различных «убогих» людей. Он назвал украинские войска «сбродом блатняка» и добавил, что все украинские военные, которые могли держать оружие в руках, уничтожены в районе Работино.

Министр обороны России Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что с момента начала наступления ВСУ потеряли более 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр указал, что для сокрытия провала наступления украинская армия осуществляет атаки на гражданские объекты и выдает их за военные успехи.